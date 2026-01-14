Soudan: Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme arrive au pays

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, est arrivé dans le pays aujourd'hui pour une visite officielle de14-18 janvier courant.

À l'aéroport international de Port-Soudan, il a été accueilli par le Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Maowia Osman Khalid et le Sous-secrétaire du ministère de la Justice et chef du secteur juridique, Maulana Ali Khidr.

Au cours de sa visite, le Haut-Commissaire devrait tenir une série de réunions avec plusieurs responsables sur le dossier des droits de l'homme. La visite du Haut-Commissaire vise à évaluer la situation humanitaire et les droits de l'homme dans le pays.

Il visitera également l'État du Nord, y compris le centre d'accueil d'Al-Fad et Dabba.

Le Haut-Commissaire tiendra une conférence de presse à la fin de sa visite.