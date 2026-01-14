Soudan: Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme arrive au pays

14 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, est arrivé dans le pays aujourd'hui pour une visite officielle de14-18 janvier courant.

À l'aéroport international de Port-Soudan, il a été accueilli par le Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Maowia Osman Khalid et le Sous-secrétaire du ministère de la Justice et chef du secteur juridique, Maulana Ali Khidr.

Au cours de sa visite, le Haut-Commissaire devrait tenir une série de réunions avec plusieurs responsables sur le dossier des droits de l'homme. La visite du Haut-Commissaire vise à évaluer la situation humanitaire et les droits de l'homme dans le pays.

Il visitera également l'État du Nord, y compris le centre d'accueil d'Al-Fad et Dabba.

Le Haut-Commissaire tiendra une conférence de presse à la fin de sa visite.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.