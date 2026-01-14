Soudan: Al-Aysir - La restitution des antiquités soudanaises volées est une victoire pour l'identité nationale

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Aysir, a affirmé que la restitution des antiquités soudanaises volées constitue une nouvelle victoire pour l'identité nationale et une preuve concrète de la capacité de l'État et de ses institutions à protéger l'histoire du pays et à sauvegarder sa mémoire culturelle, même dans les circonstances exceptionnelles actuelles.

Cela a eu lieu lors de la cérémonie organisée par le ministère dans la salle Al-Rabwa à Port-Soudan, à l'occasion de la récupération de plusieurs pièces archéologiques soudanaises volées.

Al-Aysir a déclagoré : « Nous nous réunissons aujourd'hui devant le grand peuple soudanais pour annoncer la restitution de plusieurs pièces archéologiques importantes, dans un effort national rendu possible grâce à une coordination rigoureuse et à un travail professionnel conjoint entre les institutions et les agences spécialisées de l'État. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a expliqué que l'exposition de certains des objets récupérés ne se fait pas seulement dans le cadre de la célébration, mais constitue également un acte de connaissance, un devoir moral et souverain, qui confirme que la protection de l'identité nationale n'est pas moins importante que toute bataille menée avec des armes, mais représente plutôt la première ligne de défense de la conscience et de l'histoire de la nation.

il a lancé un appel aux citoyens et citoyennes possédant des objets anciens ou des informations sur l'emplacement de vestiges soudanais, les invitant à signaler et à remettre ces objets aux autorités compétentes, affirmant que l'État considère cela comme un acte patriotique noble contribuant à la protection de l'histoire du Soudan en tant que droit partagé par les générations.

Le ministre a souligné l'engagement du ministère à encourager tous ceux qui participent à la récupération ou à la signalisation des artefacts, affirmant que le processus de restitution représente le retour d'une part chère de la mémoire nationale et une victoire sur les tentatives d'effacement des valeurs civilisationnelles et de l'identité soudanaise.

Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux efforts de récupération des artefacts et à la protection du patrimoine soudanais, assurant que la nation possède la capacité de se rétablir et que ses institutions sont capables de se lever et de protéger l'histoire malgré l'amplitude des défis.

Il a particulièrement remercié le Service général du renseignement, le décrivant comme l'un des principaux soutiens aux efforts du ministère, et il a salué le rôle des officiers, des soldats et de tous les participants ayant contribué au succès des opérations de récupération.

D'autre plan, le ministre a révélé que le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme est sur le point d'achever son déménagement complet vers la capitale, Khartoum, signalant que plus de 90 % de son personnel a déjà commencé à travailler sur place.