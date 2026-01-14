Soudan: L'UNESCO félicite le gouvernement soudanais pour la récupération de plusieurs artefacts historiques pillés

Le directeur du bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Soudan, Ahmed Junaid Soroush, a félicité le gouvernement soudanais à l'occasion de l'opération de récupération de plusieurs artefacts historiques pillés par les milices rebelles.

Il a souligné que ce succès démontre l'engagement du Soudan à protéger son patrimoine culturel en période de crise et de conflits.

Lors de son intervention à l'événement organisé aujourd'hui par le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme pour célébrer la récupération de plusieurs antiquités soudanaises pillées dans la salle Al-Rabwa, il a réaffirmé l'engagement total de l'UNESCO à soutenir le Soudan dans la protection des antiquités et du patrimoine en raison de leur valeur historique et culturelle.

Il a déclaré que cela envoie un message fort à la communauté internationale que le patrimoine culturel soudanais ne sera pas perdu et restera une partie importante de l'identité nationale soudanaise.

Il a également mentionné la coopération de l'UNESCO avec le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme pour inventorier et restaurer les collections, ajoutant que l'UNESCO a fourni le matériel nécessaire, comme des ordinateurs portables, des imprimantes, des ordinateurs de bureau et des caméras, au personnel du musée pour poursuivre leur travail important d'inventaire des collections.