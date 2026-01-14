Congo-Kinshasa: Dieudonné Nkishi - « Le dialogue ne doit pas en aucun cas devenir une occasion de capitulation politique »

14 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La plateforme politique Front Anti-Dialogue, porté par le parti Congo Positif salue l'initiative prise par le Président de la République sur la tenue d'un dialogue politique en RDC, cependant ce front rappelle au Chef de l'Etat qu'il demeure le dernier rempart institutionnel contre l'agression rwandaise et contre la balkanisation de la RDC.

Lord de l'émission "Parole aux Auditeurs" du mardi 13 janvier 2026, le Coordonnateur national du Front Anti-Dialogue et Président de Congo Positif Dieudonne Nkishi Kazadi a estimé que le dialogue ne doit pas en aucun cas devenir une occasion de capitulation politique, morale ou stratégique.

Reçu par Jean Marc Matwaki Mofelele dans l'émission Parole aux auditeurs, Nkishi estime que le peuple congolais n'acceptera jamais que ce dialogue serve de passerelle vers la trahison nationale.

