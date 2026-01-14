Congo-Kinshasa: La clinique Prince de paix accusée de pollution de l'environnement à Boma

La Fédération congolaise des droits de l'homme et du développement (FCDHD) accuse la clinique Prince de paix de polluer l'environnement dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamu, à Boma (Kongo Central).

Selon cette organisation de défense des droits humains, cet établissement hospitalier jetterait régulièrement, dans l'enceinte d'une école, des seringues, des gants usagés ainsi que du sang coagulé provenant de la salle d'accouchement.

Une situation qui expose les élèves et le corps enseignant à des risques de maladies.

« Depuis le mois de novembre 2025, la FCDHD a dépêché une équipe d'enquête afin de vérifier la véracité des faits. À l'issue de cette enquête, il a été constaté que toutes sortes de déchets, notamment des gants et des seringues usagés ainsi que du sang coagulé, sont déversés dans un petit caniveau situé dans la parcelle de l'école, précisément derrière les salles de classe. Ces déchets en décomposition dégagent des odeurs nauséabondes, affectant la santé des élèves et de leurs enseignants », a déclaré Gabriel Makiesse, coordonnateur de cette organisation citoyenne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il affirme avoir également saisi le bureau urbain de l'Environnement ainsi que le médecin chef de zone de santé de Boma, mais constate que le problème persiste.