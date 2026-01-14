Cote d'Ivoire: Gozem met le cap sur Abidjan

C'est un tournant stratégique pour Gozem. Le champion francophone de la mobilité et de la livraison à la demande prévoit de lancer ses activités en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2026, selon des informations publiées mercredi par Jeune Afrique.

Une annonce qui marque clairement la fin d'une ère pour la start-up, longtemps associée à une stratégie d'expansion prudente et ciblée.

Ce futur déploiement ivoirien constituera le sixième marché de Gozem depuis le début de ses opérations en novembre 2018. Surtout, il acte l'abandon définitif d'une approche centrée sur des pays considérés comme « secondaires » par les grands acteurs internationaux des VTC et des services à la demande.

Jusqu'ici, la jeune pousse fondée par Raphaël Dana et Gregory Costamagna avait privilégié des marchés comme le Togo, le Bénin, le Gabon ou encore le Congo-Brazzaville. Des pays qui présentaient un avantage clé au moment de leur entrée : une faible concurrence structurée dans le secteur du transport urbain et de la livraison.

L'arrivée annoncée en Côte d'Ivoire, et notamment à Abidjan, change la donne. Le marché ivoirien est l'un des plus dynamiques et des plus concurrentiels d'Afrique de l'Ouest, avec une demande forte en solutions de mobilité et de livraison à la demande, mais aussi la présence d'acteurs déjà bien installés.

En s'y positionnant, Gozem affiche désormais des ambitions plus affirmées et une volonté claire de jouer dans la cour des grands.