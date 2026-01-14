Togo: Nouveaux équipements de sécurité à l'aéroport de Lomé

14 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo poursuit ses efforts pour garantir un haut niveau de sécurité et de sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Lomé, avec le soutien des États-Unis. Cette coopération vise à consolider les standards internationaux de sûreté aérienne et à renforcer la confiance des partenaires et des compagnies aériennes opérant dans le pays.

Dans ce cadre, l'Agence nationale de gestion des équipements aéroportuaires a bénéficié de détecteurs d'explosifs et de scanners corporels, fournis par la Transportation Security Administration (TSA). Ces équipements de dernière génération viennent moderniser les contrôles de sûreté à l'aéroport Gnassingbé Eyadema.

Au-delà de la dotation matérielle, les autorités américaines ont annoncé avoir formé, en Caroline du Sud, les techniciens principaux de l'ANAC-Togo à l'utilisation et à la maintenance de ces équipements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué, l'Ambassade des États-Unis au Togo a souligné que « cette technologie de pointe, associée à un personnel qualifié, permet au Togo de renforcer la sécurité de tous les vols, y compris ceux à destination de New York et de Washington (assurés par Ethiopian Airlines), contribuant ainsi directement à la sécurité des États-Unis ».

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.