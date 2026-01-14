Congo-Kinshasa: Baisse du budget de l'éducation nationale de 14 % à 12 % en une année

La Synergie des syndicats des enseignants de la RDC désapprouve la réduction du budget alloué à l'éducation nationale, passé de 14 % à 12 % entre 2025 et 2026.

Le porte-parole de cette plateforme citoyenne, Jean-Bosco Puna, a exprimé son indignation lundi 12 janvier à Kinshasa, lors de la séance d'évaluation du bilan à mi-parcours de l'année scolaire 2025-2026.

Il redoute que cette baisse n'affecte négativement la qualité de l'enseignement à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La Synergie déplore la réduction du budget de l'éducation de 14 % à 12 % entre 2025 et 2026. Ceci présage des dysfonctionnements évidents dans la prise en charge des besoins basiques de l'éducation pour l'année scolaire 2026. Cette situation va véritablement poser des problèmes », a déclaré Jean-Bosco Puna.

Parlant des évaluations certificatives, il a également déploré la politisation à outrance de l'Examen d'État. Il regrette en outre le non-paiement des intervenants aux épreuves certificatives.

« Alors que l'Examen d'État est financé doublement, les intervenants ne sont toujours pas payés depuis quatre ans », a poursuivi le porte-parole du syndicat.

En août dernier, la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malu, avait réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions des enseignants malgré les contraintes budgétaires, notamment dues à la crise sécuritaire dans l'Est du pays.