Sénégal: La SNR dit avoir recouvré plus de 4 milliards de francs CFA en 2025

Dakar — La Société nationale de Recouvrement (SNR) a recouvré plus pour le compte de l'année 2025, "une performance historique" qui lui permet de contribuer à la concrétisation des ambitions de l'État en termes de mobilisation de ressources, a indiqué son directeur général.

"Nous pouvons dire que pour l'année 2025, nous avons réalisé une performance historique. En ce qui concerne le recouvrement, qui est au coeur de l'activité de la SNR, nous avons réussi à recouvrer un montant dépassant près de 4,18 milliards", a dit Me Babacar Ndiaye. Il s'entretenait avec des journalistes au sortir d'une visite de courtoisie qu'il a rendue au khalife général de la confrérie des layènes, en prélude à la célébration du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, les 19 et 20 janvier.

Me Babacar Ndiaye a salué la mobilisation de l'ensemble du personnel de la Société nationale de recouvrement pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État en termes de mobilisation des ressources. "La réalisation et la concrétisation des politiques publiques reposent sur la mobilisation de ressources publiques. La SNR, à l'instar des autres institutions financières, participe activement à cette mobilisation, afin d'aider l'État à concrétiser ses ambitions, telles que définies dans le Programme de transformation Sénégal 2050", a-t-il soutenu.

La Société nationale de recouvrement se trouve "dans une dynamique de progrès", et pour l'année 2026, le montant de ses recouvrements devrait dépasser les quatre milliards, a indiqué son directeur général. "Pour cela, nous comptons en premier lieu sur le soutien de l'État, par l'intermédiaire du ministère des Finances, mais un effort interne est également nécessaire et en cours de mobilisation. Il s'agit de la mobilisation, comme je l'ai dit précédemment, et de l'engagement de tout le personnel de la SNR autour de ces objectifs", dit-il.

S'agissant de la visite de sa visite de courtoisie auprès du Khalife général des layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, il a dit être venu exprimer son soutien et celui de la SNR au guide religieux, à l'occasion du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. "Comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes ici pour réaffirmer notre soutien, comme nous l'avons fait l'an dernier. Il s'agit d'une cérémonie religieuse, tant au niveau national qu'international, qui offre à toute la Ummah islamique l'occasion de prier pour la stabilité, la paix et la concorde nationale", a-t-il déclaré.

Me Babacar Ndiaye a ajouté avoir expliqué au guide religieux les missions et le rôle que la SNR joue dans la mobilisation de ressources destinées à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il dit avoir également recueilli, par la même occasion, les conseils et les prières du khalife des layènes pour le succès de la mission que lui ont confiée les plus hautes autorités du pays. Le khalife a formulé des prières pour la stabilité du pays, mais aussi pour la réussite des missions de la Société nationale de recouvrement.