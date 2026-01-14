Les responsables de l'Association «Podor Vert» et leurs partenaires ont procédé, le week-end dernier, à l'inauguration d'une pépinière géante de plus de 500.000 plants à Thioubalel Lao, une localité située dans l'arrondissement de Cas-Cas, département de Podor.

En effet, ce projet est réalisé dans le cadre d'un partenariat dynamique entre ladite association, «Fedde Bamtaaré Leydi» et la Fondation NANNK Trust de l'artiste planétaire et militant écologiste reconnu, Baba Maal. Les initiateurs veulent, à travers cette pépinière, oeuvrer pour reverdir Podor.

Après la plantation de plus de 9606 arbres dans 16 communes du département de Podor, entre 2020 et 2022, et l'installation d'une pépinière de 40.000 plants à Kodith, dans la commune de Guédé Village, l'Association «Podor Vert», dirigée Bassirou Hamédine Sy, a décidé cette fois-ci de mettre en place une pépinière de plus de 500.000 plants pour lutter contre la désertification.

Cette pépinière a pour vocation de produire des plants destinés au reboisement, à la restauration des sols et à la préservation du couvert végétal dans l'ensemble du département de Podor.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité citoyenne, visant à répondre aux urgences climatiques là où elles se posent avec le plus d'acuité. «Thioubalel (Lao) est une zone frontalière entre le Sénégal et la République Islamique de Mauritanie avec beaucoup d'impacts liés au changement climatique.

Raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser ici cette pépinière de plus de 500.000 plants et appelons les populations du département de Podor et de la Mauritanie à s'en approprier», a dit Bassirou Hamédine Sy, président de l'Association «Podor Vert».

Celle-ci s'inscrit dans un esprit de coopération régionale face aux défis environnementaux communs. D'où l'invitation adressée aux autorités mauritaniennes pour prendre part à cette cérémonie d'inauguration. «En effet, le Nord du Sénégal et le Sud de la Mauritanie partagent les mêmes vulnérabilités climatiques et nécessitent des réponses concertées, durables et solidaires», a-t-il rappelé.

Cette cérémonie d'inauguration a été également l'occasion pour les différents acteurs de lancer un appel solennel au ministre de l'Environnement, aux responsables de la Grande Muraille Verte, aux détenteurs de pépinières, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs institutionnels et communautaires, afin d'unir leurs efforts à ceux de l'Association «Podor Vert» et ses partenaires.

L'ambition étant de faire du Nord du Sénégal un espace plus vert, plus résilient et mieux armé face à la désertification. D'ailleurs, la présence de Dr Cheikhouna Diatta, Directeur général de l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, et de Mme Soda Ndiaye, Directrice générale du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, à cette cérémonie d'inauguration a été vivement magnifiée par les organisateurs.