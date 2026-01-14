Sénégal: Recherche scientifique - L'Ucad et la Gendarmerie nationale nouent un partenariat

Une convention de partenariat a été signée, ce mardi 13 janvier, entre l'Ucad et la Gendarmerie nationale. Elle a été paraphée par le Recteur, Pr Alioune Badara Kandji et le Général de division, Martin Faye, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.

Une délégation de la Gendarmerie nationale sénégalaise s'est rendue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), renseigne un document de la direction de la communication de l'Ucad reçu au « Soleil ». Elle était conduite par le Général de division Martin Faye, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Les deux institutions ont saisi l'occasion pour signer une convention de partenariat. L'accord a été paraphé par les responsables des deux institutions, le Pr Alioune Badara Kandji pour l'Ucad et le Général Martin Faye pour la Gendarmerie nationale. «

Cette rencontre vise à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la formation, la recherche scientifique, l'innovation, l'appui technique, ainsi que le service à la communauté », informe l'Ucad. Saluant l'initiative, le Recteur de l'Ucad, Pr Alioune Badara Kandji a affirmé que c'est une entente entre deux institutions aux destins qui se croisent et se complètent.

M. Kandji a précisé que les laboratoires mixtes à mettre en place ainsi que les programmes de recherche appliqués et les connaissances scientifiques relèveront, à coup sûr, « des défis qui interpellent les deux institutions sur la cybercriminalité, la cyber sécurité, la cyberdéfense, le traitement avancé des données massives, l'étude de nouvelles formes de la modélisation statique des phénomènes criminels ainsi que la sécurisation de nos espaces, entre autres domaines ».

Pour sa part, renseigne la source, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Martin Faye, a salué un partenariat stratégique. « À travers cette convention, nous faisons un choix stratégique fort : celui de structurer durablement le parcours académique des personnels de la gendarmerie, de renforcer leur accès à l'enseignement supérieur, d'encourager l'inscription aux Masters et aux Écoles doctorales, de promouvoir la recherche appliquée et de faire émerger une véritable culture de la connaissance au sein de l'institution », a-t-il déclaré.

« Le défi sécuritaire contemporain ne se gagne plus par la seule force ni par la seule impulsion. Il se gagne par l'intelligence collective, par l'anticipation, par la connaissance scientifique, par l'innovation technologique et par la capacité à comprendre les dynamiques sociales, économiques et humaines qui traversent nos sociétés », note le Général Faye.