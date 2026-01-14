Sénégal: Affaire Farba NGOM - L'APR dénonce une « hérésie juridique »

En conférence de presse, le mardi 13 février 2025, à Dakar, l'Alliance pour la République (Apr) est montée au créneau pour contester vigoureusement le maintien en détention de Farba Ngom. Par la voix de son porte-parole, Seydou Guèye, le parti dirigé par l'ancien Président Macky Sall dénonce un acharnement politique et appelle à la résistance face à ce qu'il qualifie de « dérive totalitaire » du régime Pastef.

L'ambiance était électrique au siège de l'Alliance pour la République (Apr) sis à la Vdn (Voie de dégagement nord). L'ancien ministre Seydou Guèye a déclaré que le dossier Farba Ngom a quitté le terrain du droit pour celui de la politique. Qualifiant la situation « d'hérésie juridique », le porte-parole du jour a fustigé le traitement différencié infligé à son camarade de parti.

Le point d'orgue de l'argumentation de l'Apr repose sur une rupture d'égalité devant la justice. « Comment comprendre que deux personnes inculpées pour les mêmes chefs d'accusation soient traitées de manière diamétralement opposée ? », s'est indigné Seydou Guèye. Toutefois, il a salué la libération sous contrôle judiciaire de Tahirou Sarr, co-accusé du maire d'Agnam.

Seydou Guèye affirme que rien ne s'oppose, sur le plan légal, à une libération assortie de garanties de représentation, avançant que l'état de santé du détenu serait préoccupant. Dépassant la simple cause individuelle, le parti de l'ancien Président Macky Sall dénonce une véritable logique de vendetta. Seydou Guèye qui n'a pas mâché ses mots, parle de sentiment de « haine » et d'une « justice des vainqueurs », y voyant une menace directe pour la cohésion nationale et le « vouloir vivre-ensemble » sénégalais. « Ce n'est plus une affaire judiciaire, c'est de l'acharnement.

Cette décision honteuse et scandaleuse ébranle les piliers de notre République », a-t-il martelé devant un parterre de journalistes, de militants et de sympathisants. Adoptant une posture de résistance, l'Apr a réaffirmé sa détermination à faire face. Qualifiant le pouvoir de Pastef de « régime totalitaire », M. Guèye a appelé à la défense des valeurs démocratiques et de l'État de droit.

Par sa voix, l'Alliance pour la République a réitéré son soutien total à Farba Ngom, exigeant sa libération immédiate au nom d'un « Sénégal indépendant et libre ». Avec la tournure de ce dossier, la bataille judiciaire semble désormais se doubler d'une confrontation politique frontale.