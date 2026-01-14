Afrique: CAN 2025 - Une meilleure performance des Lions qu'en 2019 et 2021

Ce mercredi 14 janvier 2025, au Grand Stade de Tanger, le Sénégal visera, contre l'Égypte, une place en finale. Des retrouvailles qui s'annoncent épiques. Si les « Lions » parviennent à passer l'obstacle égyptien, ils amélioreront leurs performances déjà meilleures qu'en 2019 et en 2021, l'année de leur sacre.

Champion d'Afrique en 2022, le Sénégal ambitionne de reconquérir le titre cette année, au Maroc. L'équipe de Pape Thiaw a une belle occasion de poursuivre son rêve. Après un parcours correct, elle affronte, ce soir, l'Égypte pour une place en finale. Un objectif à la portée des « Lions » qui connaissent bien l'adversaire pour avoir doublement brisé ses rêves, en 2022. Les retrouvailles avec les « Pharaons » s'annoncent épiques.

En cas de victoire, le Sénégal réaliserait son meilleur parcours de tous les temps. Lors de la 32e édition disputée il y a un peu moins de sept ans, en Égypte, les « Lions », sous la houlette d'Aliou Cissé, avaient joué leur deuxième finale de l'histoire après celle de 2002. Après un parcours presque sans faute (5 victoires et une défaite), ils s'étaient qualifiés pour le dernier acte.

Face aux « Fennecs » qui les avaient battus (1-0) en phase de groupe, ils avaient déchanté en s'inclinant encore sur la plus petite des marges (0-1). Deux années plus tard, au Cameroun, le Sénégal, plus que déterminé à briser la malédiction de 57 longues années sans titre, avait signé une présence distinguée pour s'ouvrir la voie du succès. Vainqueurs du Zimbabwe (1-0), les « Lions » avaient pourtant lâché de précieux points en route, face à la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0), avant d'amorcer leur montée en puissance dans les matches couperets : 2-0 contre le Cap-Vert, 3-1 contre la Guinée équatoriale et 3-1 contre le Burkina Faso.

Obnubilée par l'envie de laver l'affront après la désillusion de 2019, l'équipe d'Aliou Cissé a enfin vaincu le signe indien le dimanche 6 février 2022, en battant aux tirs au but (4-2) l'Égypte, nation la plus titrée de la Can. Aujourd'hui, l'équipe de Pape Thiaw est sur la même dynamique. Après avoir dominé le Botswana (3-0), le Bénin (3-0), le Soudan (3-1) et le Mali (1-0) et concédé un nul contre la Rd Congo (1-1), le Sénégal est revenu encore plus fort, confirmant ainsi son standing. Et l'équipe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Pape Thiaw l'a fait savoir hier, en conférence de presse d'avant-match. « On sera en face d'une équipe à sept étoiles, la meilleure d'Afrique, mais nous abordons ce match avec respect et ambition. C'est une équipe très forte tactiquement, qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres. Nous sommes déterminés à aller chercher cette finale, tout en restant sur notre philosophie », a assuré le coach des « Lions ». Pape Thiaw a été clair.

Il n'y aura pas de match dans le match entre Hossam Hassan et lui, mais un Sénégal qui veut aller chercher le trophée. Si donc son équipe réussit à passer cet obstacle, il réussirait son meilleur parcours de l'histoire. Et le trophée serait une merveilleuse cerise sur le gâteau.