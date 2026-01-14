Sénégal: Affaire Farba Ngom - L'APR dénonce une 'hérésie juridique'

L'Alliance pour la République (APR) a vivement réagi au feuilleton judiciaire entourant Farba Ngom et Tahirou Sarr. Lors d'un point de presse tenu hier, mardi 13 janvier 2026 le parti dirige par l'ancien président, Macky Sall a annoncé que leur mise en liberté provisoire, intervenue le 12 janvier 2026, avait été accueillie avec soulagement et satisfaction par une large partie des populations sénégalaises. Une satisfaction que l'APR juge « de courte durée », à la suite de l'appel introduit, contre toute attente, par le procureur du parquet financier.

Dans une déclaration lue par Seydou Guèye, l'APR considère cette initiative comme un acte à caractère politique, directement imputable au régime en place, et plus particulièrement au Premier ministre Ousmane Sonko.

Le parti estime que la justice a été « ridiculisée » par ce revirement, qualifié d'« hérésie juridique » et de « scandale inédit » dans l'histoire judiciaire du Sénégal. Selon l'APR, la décision de maintenir en détention le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba, traduit un acharnement dépassant le cadre d'un simple contentieux judiciaire.

Dans la même déclaration, Seydou Guèye affirme que Farba Ngom n'est plus perçu comme un adversaire politique, mais comme « un ennemi à abattre ». Une situation qui, selon le parti, fragilise dangereusement l'État de droit et porte atteinte à la crédibilité de l'institution judiciaire, présentée comme le dernier rempart du « commun vouloir de vie commune ».

L'APR affirme également que ce dossier confirme le caractère « purement politique » de certaines procédures judiciaires en cours. Elle exprime sa solidarité avec plusieurs responsables et citoyens qu'elle estime injustement privés de liberté, citant Pape Malick Ndour, Lat Diop, Ismaïla Madior Fall ou encore Aïssatou Sophie Gladima.

Face à ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire du régime Pastef, l'Alliance pour la République annonce la mise en oeuvre prochaine d'un plan d'action associant la société civile, les autorités religieuses et les partenaires diplomatiques. Le parti a également annoncé l'organisation d'une grande marche nationale, dont la date sera communiquée ultérieurement.