Afrique: Maroc-Nigeria - Test grandeur nature pour deux prétendants au titre

Tombeur de l'Algérie (2-0), le Nigeria affronte ce soir, au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat, le Maroc, vainqueur du Cameroun (2-0), en demi-finale de la Can. Un duel au sommet qui s'annonce intense entre les « Super Eagles », forts de leur expérience et de leur puissance offensive qui rêvent de décrocher une quatrième étoile, et les « Lions de l'Atlas » déterminés à mettre fin à leur longue traversée du désert.

Ce mercredi soir, au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat, le Nigeria disputera la seizième demi-finale de son histoire contre le Maroc, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis la Can 2004, en Tunisie. Lors de cette édition, les deux équipes avaient croisé le fer en phase de groupes. Les « Lions de l'Atlas » s'étaient alors imposés grâce à un but de Youssouf Hadji. Depuis, la trajectoire des deux sélections a été bien différente.

Les « Super Eagles » ont atteint le dernier carré à cinq reprises, disputé deux finales et remporté un titre en 2013, leur troisième. Tout le contraire du Maroc qui n'a disputé que les quarts de finale en 2017 et 2021. Ce soir, à Rabat, les deux équipes se retrouvent pour la première fois depuis leur dernière rencontre, il y a 22 ans. Ce sera également leur sixième confrontation dans la compétition et leur deuxième en demi-finale après celle de 1980 remportée par le Nigeria (1-0), futur vainqueur de l'épreuve.

En 1976, le Maroc, en route vers son premier et unique sacre, avait battu les « Super Eagles » à deux reprises (3-1 et 2-1). En 2000, le Nigeria avait pris le dessus en éliminant les « Lions de l'Atlas » lors du dernier match du groupe en s'imposant 2 à 0. Ce soir, face au Nigeria, le Maroc jouera bien plus qu'une simple qualification pour la finale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Portée par Brahim Díaz, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations, l'équipe marocaine vise le sacre à domicile. Mais, pour concrétiser leur rêve, les hommes de Walid Regragui devront, après leur victoire historique sur le Cameroun (2-0), en quart de finale, écarter un autre géant du continent : le Nigeria qui affiche des indicateurs offensifs impressionnants (14 buts marqués contre 9 pour le Maroc).

Portés par une puissance offensive redoutable, par Osimhen (4 buts), Ademola Lookman (3 buts) et Akor Adams (2 buts), les « Super Eagles », qui ont pour objectif de retourner en finale, après celle perdue en 2023 face à la Côte d'Ivoire, n'ont pas l'intention de baisser pavillon face au Maroc qui n'a que rarement goûté à ce stade avancé de la compétition et affiche une bonne solidité défensive.

L'enjeu est immense pour les « Lions de l'Atlas » qui veulent aller au bout de leur tournoi, et les « Super Eagles » désireux de rejouer la finale. Cette demi-finale s'annonce donc comme une finale avant l'heure, un test grandeur nature pour les deux équipes portées par un effectif mûr, expérimenté et conscient de ses responsabilités. La maîtrise mentale et l'efficacité pourraient faire la différence.