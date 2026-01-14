Afrique: Sénégal-Égypte et Maroc-Nigeria, un casting 12 étoiles

Le Nigeria et l'Égypte, victorieux respectivement de l'Algérie (2-0) et de la Côte d'Ivoire (3-2), ont complété le carré final. Un tableau prestigieux si l'on y ajoute le Sénégal et le Maroc qui avaient déjà tiré leur épingle du jeu vendredi. Ce qui donne un casting à 12 étoiles et des duels de haute facture à partir de ce mercredi 14 janvier.

La Côte d'Ivoire ne conservera pas son titre. Le champion d'Afrique a été déchu de sa couronne, samedi. Quatre anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations de football vont batailler pour ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Il s'agit de l'Égypte (7 trophées), du Nigeria (3 trophées), du Sénégal (1 trophée) et du Maroc (1 trophée). À elles quatre, ces équipes comptent 12 titres. Le tableau des demi-finales de la Can 2025 offre des chocs inédits qui vont opposer le Sénégal à l'Égypte et le Maroc au Nigeria.

Il faut dépoussiérer les archives pour espérer trouver les traces d'une confrontation entre ces équipes à ce stade de la compétition. Si en 1976, le Maroc, sacré à l'issue de la poule finale, avait battu à deux reprises le Nigeria (3-1 et 2-1), les deux équipes ne se sont croisées qu'une seule fois en demi-finale, il y a quarante-cinq ans.

Lors de la Can 1980, les « Green Eagles » (devenus « Super Eagles »), qui évoluaient à domicile, avaient sorti les « Lions de l'Atlas », sur la plus petite des marges (1-0) avant d'aller battre l'Égypte (3-0) en finale. Depuis, Nigérians et Marocains ne se sont plus croisés dans le dernier carré. Finalistes de la dernière édition, les hommes d'Éric Chelle qui ont éliminé l'Algérie (2-0) visent le sacre et devront écarter de leur chemin les « Lions de l'Atlas » qui ont remporté, vendredi dernier, le duel des fauves face au Cameroun (2-0).

Le Maroc ne vise rien d'autre que le sacre pour mettre fin à sa longue traversée du désert, mais devra trouver assez d'arguments pour déstabiliser cette équipe nigériane. Après avoir échoué à conserver son titre en Côte d'Ivoire, le Sénégal a réussi à se hisser cette année en demi-finale. Les « Lions », qui ont évincé une vaillante équipe du Mali (1-0), sont arrivés au Maroc avec l'ambition de décrocher une deuxième étoile. Il ne leur reste que deux marches à gravir et l'avant-dernière, ce sera ce mercredi, face à l'Égypte, pour un remake de la finale de la Can 2021 qu'ils avaient remportée.

Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises en phase finale de Can, mais une seule fois en demi-finale. En 2006, en Égypte, le Sénégal, logé dans le groupe D en compagnie du Nigeria, du Ghana et du Zimbabwe avait réussi à passer miraculeusement au tour suivant avec une seule victoire contre les « Warriors » (2-0).

Les « Lions » avaient ensuite éliminé la Guinée (3-2) en quart de finale, avant de buter sur les « Pharaons » (1-2) malgré le but de Mamadou Niang qui avait répondu à l'ouverture du score d'Ahmed Hassan. Ils perdront la petite finale après la défaite concédée (0-1) contre le Nigeria qui les avait déjà battus (2-1) en phase de poule. Ces retrouvailles Sénégal-Égypte, qui marquent leur sixième confrontation depuis le 7 mars 1986, au Caire, seront une bonne occasion pour les deux équipes de confirmer leurs grandes ambitions. Le faux-pas est interdit.