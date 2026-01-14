La région de Diourbel abrite cette année, pour la première fois de son histoire, la phase finale nationale de dictée Paul GERINLAJOIE. Un comité régional de développement (CRD) consacré à cet évènement a regroupé, hier mardi, à la gouvernance, les acteurs de l'éducation, les Collectivités territoriales et les autorités administratives.

Les dispositions qui vont être prises, c'est à côté du Comité académique qui a été institué par moi-même, se servir de l'accompagnement et de l'appui du gouverneur pour mettre en place un Comité régional d'organisation. C'est extrêmement important pour asseoir une démarche inclusive et participative, avec tout ce que la région compte comme services techniques, pour prendre en charge de manière globale cette activité d'une dimension régionale».

Et il poursuit : «il y a beaucoup de défis qui se dressent devant nous : il s'agit d'un défi par rapport à l'organisation, par rapport à la mobilisation et à la participation. Si bien que, sur les aspects sécuritaires, il va falloir prendre un certain nombre mesures, sur les aspects liés à la logistique, à l'hébergement et à l'accueil des différentes délégations.

Il va falloir être très objectif, travailler vite et bien pour choisir un département avec tout qu'il comptera comme réceptifs, comme capacité d'équipements d'accueil. L'engagement que nous avons reçu de la part de Monsieur le gouverneur, de la part des Collectivités territoriales et de la Direction de l'Enseignement devraient nous permettre d'avoir un pari positif».

L'IA de Diourbel rappelle que «la cible, ce sont les 32 lauréats des 16 académies. Et ensuite, les autres invités officiels et académiques. Il y aura la participation du ministère de l'Education et de l'Ambassade du Canada. Cette activité sera couplée à la clôture de la Semaine nationale de l'école base, un moment qui permettra au ministère de l'Education de s'adresser à la communauté. Ce sera un moment de découverte, de symbiose avec ce que la région compte comme opportunités en terme de découverte, en terme de modèle inspirant comme Cheikh Anta Diop».

Les deux lauréats de la phase nationale représenteront le Sénégal à la Phase internationale prévue au Canada.