Dans le cadre de leur 5e plan d'actions, la coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS va battre le macadam aujourd'hui, mercredi 14 janvier 2026 à Thiès. Elle revendique du gouvernement sénégalais, le respect des accords déjà signés entre les deux parties depuis plusieurs années.

La jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a invité les travailleurs du secteur de la santé affiliés aux syndicats réunis dans cette coalition à la mobilisation pour la réussite de la marche nationale, prévue ce mercredi 14 janvier 2026, à Thiès, à partir de 10h. Un mouvement d'humeur qui entre dans le cadre de la deuxième phase de leur 5ème plan d'actions. Selon Mballo Dia Thiam et ses camarades, qui avaient tenu un point de presse la semaine prochaine, cette grève sera suivie du respect des urgences, mais sans service minimum, avec port de brassards rouges.

«La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS, au seuil du nouvel an 2026, se solidarise de tous les secteurs en lutte pour des salaires dus aux contractuels, contre les violations du Code du travail et du Statut général de la Fonction publique et en appelle à la Jonction des luttes pour la retraite à 65 ans et pour la revalorisation des pensions de retraite dérisoires et de la couverture médicale», a fait savoir Mballo Dia Thiam.

Les syndicalistes ont aussi annoncé la prochaine étape de leur lutte. «La grève de 72h, troisième jalon de notre plan d'actions aura lieu les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026, sans observance du service minimum» a souligné M. Thiam. Et d'estimer que «le discours du Président de la République pour le nouvel an, tant attendu, a fini d'installer le désespoir et la déception face à nos attentes de réaliser un système sanitaire et social plus préventif, plus résiliant, plus performant et plus motivant. Ainsi, la poursuite et l'intensification de la lutte continuent de s'offrir comme l'unique voie de salut pour la réussite de notre légitime et légale bataille syndicale».