Les matches passent, Pape Thiaw garde la même envie, la même ambition : remporter le titre continental au soir du 18 janvier à Rabat. Il l'a martelé à nouveau hier, mardi 13 janvier 2026, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Morceaux choisis.

« On sera en face d'une équipe à 7 étoiles, la meilleure d'Afrique. Mais nous l'abordons avec respect et ambition. C'est une équipe très forte tactiquement, qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontre. Nous sommes déterminés à aller chercher cette finale, tout en restant sur notre philosophie. C'est une équipe qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des choses extraordinaires, qui sait et aime défendre ».

« Émerse Faé nous a avertis »

« C'est sur ces temps faibles qu'elle est plus forte. On s'est préparés à ça, à garder notre équilibre. Car devant, ils sont cliniques. Il faut donc faire attention pour éviter ce genre de situation. Une personne avertie en vaut deux. Émerse Faé nous a avertis. Après, on se prépare comme d'habitude pour déjouer toute sorte de choses qui peuvent nous faire mal.»

Joueurs menacés de suspension

«On est au courant de ça. Ces joueurs ont envie de tout donner, ils ne vont pas penser à ça. Il faut être déterminé pour chercher la victoire. Après, derrière, il y a du monde. Les garçons ne vont pas calculer. »

«Sadio et Salah sont des monuments»

« Ce sont des grands joueurs. Mais le plus important, c'est l'Égypte. On s'est préparés pour mettre les choses en plat, sur notre identité, pour leur faire mal. On est déterminés à aller chercher cette victoire. On a bien analysé l'adversaire, c'est une équipe montre de bonnes choses durant la CAN, qui mérite sa place, très forte mentalement, tactiquement disciplinée. Nous allons travailler pour faire bouger tout ça. Salah et Sadio sont deux joueurs de classe mondiale. Sadio est très important dans notre dispositif. C'est un leader sur et en dehors du terrain. C'est un monument chez nous. De même que Mo Salah. J'espère qu'ils vont continuer à le faire. »

«Aller au bout de l'aventure...»

« On a voulu garder notre projet de jeu. Les joueurs ont adhéré et ça se voit sur le terrain. On a continué à parfaire. Maintenant, on ne va pas comparer avec les autres CAN. On fait notre bonhomme de chemin et j'espère qu'on sera au bout de l'aventure. On a joué contre des équipes qui nous ont posés des problèmes mais on a tenu bon. On a été menés aussi et on est revenus. L'équipe monte en puissance. L'Égypte est très forte dans les transitions, à nous de gérer tout ça. »