Ethiopie: Le pays accélère la modernisation de son réseau routier pour soutenir la croissance et transformer le quotidien des habitants

14 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les actions engagées portent sur la réalisation de nouvelles autoroutes, de routes rurales et d'axes urbains, ainsi que sur la réhabilitation des infrastructures déjà en place.

Ces projets permettent de raccourcir les temps de déplacement, de renforcer la sécurité routière et de réduire les coûts de transport, améliorant ainsi l'accès aux établissements scolaires, aux services de santé et aux marchés de proximité. En faisant du développement et de l'entretien du réseau routier une priorité, le gouvernement éthiopien soutient l'industrialisation, le secteur agricole et le dynamisme des entreprises locales.

Un réseau plus performant, fiable et durable contribue également à une meilleure intégration régionale et améliore concrètement le quotidien des populations sur l'ensemble du territoire. Selon les autorités, ces progrès constituent un socle essentiel pour un développement inclusif, appelé à bénéficier à des millions d'Éthiopiens.

