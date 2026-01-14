Sénégal: Kédougou - Vingt-deux cas positifs de rougeole recensés dans le district sanitaire (Responsable)

Kédougou — Vingt-deux cas positifs de rougeole sur trente-six cas suspects ont été diagnostiqués en ce début janvier dans le district sanitaire de Kédougou (sud-est), a-t-on appris du responsable de son Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologie, Marie Noël Sène Faye.

"Nous sommes à trente-six cas suspects de rougeole dont vingt-deux cas positifs en début janvier 2026 dans le district sanitaire de Kédougou", a dit à l'APS, Mme Faye.

Elle a rappelé que le centre de santé secondaire de Ndiormi, dans la commune de Kédougou, a fait face à des pics épidémiques de rougeole en novembre et décembre.

"Le centre de santé secondaire du quartier Ndiormi avait enregistré 12 cas positifs. D'autres cas positifs ont été diagnostiqués dans les postes de santé de Fongolimbi et au centre de santé principal de Kédougou", a-t-elle détaillé.

Marie Noël Sène Faye a indiqué qu'une riposte vaccinale contre la rougeole ciblant un maximum d'enfants a été lancée depuis le début du mois janvier au niveau du district sanitaire de Kédougou.

"Nous avons déjà entamé depuis ce mois de janvier une riposte vaccinale contre la rougeole dans le centre de santé principal et dans tous les postes de santé du district sanitaire de Kédougou", a-t-elle dit.

Mme Faye a invité les chefs de famille et les enseignants à collaborer avec le district sanitaire de Kédougou pour permettre une vaccination de tous les enfants contre la rougeole.

"Je demande aux chefs de famille et aux enseignants d'amener leurs enfants au centre de santé et aux postes de santé pour leur vaccination contre la rougeole", a-t-elle lancé.