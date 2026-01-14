Cote d'Ivoire: Marathon des femmes du pays - Abobo accueille la 7e édition placée sous le sceau de la diversité

La septième édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire se tiendra cette année dans la commune d'Abobo, sous le thème : « Femmes et sport au service de la diversité ». L'événement proposera deux parcours de 10 km et de 5 km, soigneusement tracés sur un circuit sécurisé, avec l'appui technique de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et la supervision de la Police nationale.

L'annonce a été faite le lundi 13 janvier 2026, par Danitza Tonga, commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, lors d'un entretien. Elle s'est félicitée du nombre croissant de participantes. « Le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, qui vise à promouvoir le sport de masse en valorisant des disciplines accessibles à toutes, bénéficie désormais d'une reconnaissance affirmée de la part des femmes, conscientes des bienfaits de cette initiative », s'est-elle réjouie.

La commissaire générale a également exprimé sa satisfaction quant au rayonnement international du Mafemci, notamment en France, où une activité organisée en novembre 2025 à Créteil a rencontré un franc succès auprès des femmes.

Pour cette édition, des invités internationaux sont attendus. De plus, des chèques seront remis aux associations ayant pris part aux formations sur l'autonomisation, en partenariat avec des acteurs engagés en faveur de l'indépendance sociale des femmes. « Cette démarche s'inscrit dans les objectifs de notre organisation, soucieuse du bien-être des femmes de notre communauté, le Mafemci », a-t-elle précisé.

Danitza Tonga a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux structures partenaires, en particulier à l'ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire, dont le soutien lors de l'édition précédente s'est révélé déterminant. Grâce à son plaidoyer auprès des entreprises libanaises, l'organisation a pu bénéficier de dons de fauteuils roulants et de congélateurs destinés aux veuves.

Enfin, elle a adressé une mention spéciale à Kandia Camara, présidente du Sénat et marraine de l'événement, pour son appui constant et indéfectible.