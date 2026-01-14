Cote d'Ivoire: Deuil à l'UNJCI - Joseph Attoumgbré s'est éteint

14 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) est frappée par un deuil. Joseph Attoumgbré, Chef de Cabinet adjoint du Président de l'UNJCI et Secrétaire général du journal « La Retraite Active », est décédé, plongeant la grande famille de la presse ivoirienne dans une profonde tristesse.

Figure discrète mais engagée du paysage médiatique national, Joseph Attoumgbré était reconnu pour son professionnalisme, son sens du devoir et son attachement aux valeurs d'éthique et de solidarité qui fondent le journalisme.

À l'UNJCI, il a contribué avec dévouement au bon fonctionnement de l'institution, apportant son expérience et son sens de l'organisation au service de la corporation.

Dans un message, le Président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, a exprimé sa profonde affliction face à cette disparition. Il a adressé, au nom du Bureau exécutif et de l'ensemble des membres de l'Union, ses sincères condoléances à la famille biologique du défunt, ainsi qu'à ses proches, collègues et collaborateurs.

La disparition de Joseph Attoumgbré laisse un vide au sein de l'UNJCI et du journal « La Retraite Active », où il a marqué de son empreinte le travail éditorial et institutionnel. En ces moments douloureux, la communauté journalistique ivoirienne se recueille et s'incline respectueusement devant sa mémoire.

