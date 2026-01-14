Cote d'Ivoire: Des journalistes de divers pays découvrent l'Inde

Dans le cadre de la visite, les hommes de médias issus de différents pays se rendront dans plusieurs institutions étatiques.

Des journalistes africains parmi plusieurs autres sont, depuis le 13 janvier, à New Delhi, la capitale de l'Inde, en vue de participer à une visite du pays. Cet évènement est organisé par le ministère indien des Affaires étrangères, en collaboration avec les différentes ambassades des pays d'origine des hommes de médias.

Cette visite permettra de découvrir la capitale, certaines grandes villes, à savoir Agra et Mumbai. Pendant leur séjour, ceux-ci visiteront, à New Delhi, un Institut qui s'occupe des questions liées au développement économique international, au commerce, à l'investissement et à l'innovation technologique.

Cette entité, de façon spécifique, met l'accent sur la promotion de la coopération Sud-Sud, la collaboration entre l'Inde et les pays en développement, dans le cadre des négociations multilatérales au sein de divers forums.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour approfondir leurs connaissances, les journalistes auront aussi l'occasion d'échanger non seulement avec le secrétariat chargé des relations économiques, mais aussi avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Inde, toujours dans la capitale. Sans oublier la visite au Port autonome de Mumbai.

Dans le droit fil de la lutte contre les changements climatiques, une coalition en charge des infrastructures de résilience face aux catastrophes naturelles a été créée, selon le ministère des Affaires étrangères. Les responsables de cette institution recevront également les hommes de médias au cours de leur séjour.

Sur le plan culturel, les journalistes auront l'occasion de découvrir la richesse dont dispose le pays. Ils iront, de ce fait, au musée national à New Delhi, au centre culturel Nita Mukesh Ambani à Mumbai ainsi qu'au fort d'Agra, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983.

Ces journalistes issus d'une trentaine de médias ont été reçus comme des « héros » à leur arrivée en Inde. Des Indiens ont fait porter à chacun d'eux des guirlandes faites de fleurs naturelles pour, selon eux, leur transmettre de bonnes vibrations, leur souhaiter la prospérité et le bonheur. Mais surtout pour leur dire le « Namaste » purement indien ou bienvenue.

Ces reporters qui séjourneront en Inde jusqu'au 22 janvier sont originaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale, du Ghana, du Liberia, de la Mauritanie, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la République du Congo, de Sao Tomé-et-Principe, de la Sierra Leone, du Togo, etc.