Afrique: Alerte à la fraude - De faux courriers au nom de l'AFD circulent en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains

L'Agence française de développement (AFD) a mis en garde, ce mercredi 14 janvier 2026, contre des tentatives de fraude impliquant l'usurpation de son identité ainsi que celle du groupe AFD. Des entreprises et des particuliers ont signalé la réception de courriers et de courriels frauduleux en Côte d'Ivoire, au Niger, en Tunisie et au Tchad, visant à soutirer des informations sensibles ou des fonds sous de faux prétextes.

Selon un communiqué de l'institution, certains messages invitent les destinataires à postuler à un prétendu programme de soutien à l'entrepreneuriat, exigeant la transmission de documents bancaires et commerciaux. D'autres évoquent le lancement d'un faux appel d'offres financé par l'AFD, assorti d'une demande de paiement de sommes élevées pour l'obtention du dossier de consultation.

Pour l'AFD, ces pratiques constituent des manœuvres frauduleuses destinées à extorquer de l'argent en faisant miroiter un financement ou un emploi. L'Agence précise que des individus malveillants utilisent illégalement sa dénomination sociale, son logo, ainsi que l'identité supposée de ses dirigeants ou collaborateurs afin d'induire en erreur des particuliers, des associations et des entreprises privées.

L'institution tient à souligner qu'elle n'est en aucun cas à l'origine de ces propositions et appelle à une vigilance accrue face à ce type de démarchage, qu'il soit effectué par courriel, sur les réseaux sociaux ou par téléphone.

Elle rappelle fermement que, dans le cadre de ses programmes de financement, elle ne sollicite jamais directement des entreprises ou des particuliers et ne demande aucun paiement en échange d'informations, de documents, d'un financement ou d'une promesse d'emploi. De même, son processus de recrutement ne donne lieu à aucune demande financière.

En cas de doute ou de soupçon de fraude, l'AFD invite les victimes potentielles à ne pas donner suite à ces sollicitations et à signaler les faits à la fonction Investigations du groupe AFD, via la rubrique dédiée à la lutte contre la corruption sur ses canaux officiels. L'institution se réserve par ailleurs le droit d'engager toute action judiciaire nécessaire contre les auteurs de ces agissements.

Face à la recrudescence de ces tentatives d'escroquerie, l'AFD appelle une nouvelle fois les professionnels et les particuliers à la plus grande prudence afin d'éviter tout préjudice financier ou administratif.