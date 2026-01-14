De Dakar aux capitales mondiales du luxe, du marketing stratégique à l'entrepreneuriat engagé, Victorine Sarr incarne cette nouvelle génération de cadres africains qui transforment leur trajectoire internationale en projets à fort impact.

Fondatrice et CEO de Lyvv Cosmetics, elle fait aujourd'hui partie des entrepreneurs sélectionnés pour participer à « Les Nouveaux Boss », l'émission de TV5Monde qui met en lumière les talents qui façonnent l'économie africaine de demain. Cette sélection, organisée à Cotonou, s'inscrit dans un cadre exigeant réunissant plusieurs profils d'entrepreneurs du continent, avec comme jury Claude Borna, figure reconnue de l'écosystème créatif et entrepreneurial africain.

Pour le Sénégal, cette participation résonne comme une fierté nationale : celle de voir une enfant du pays porter haut une vision africaine de la beauté sur une scène médiatique internationale.

De Dakar au monde : une trajectoire d'excellence

Née à Dakar, Victorine Sarr grandit dans un environnement où l'ambition se conjugue très tôt avec la résilience. Après des études orientées vers le marketing, elle construit un parcours solide à l'international. Elle évolue pendant plus de huit ans au sein de groupes de référence comme Apple et L'Oréal, où elle affine son expertise en stratégie de marque, innovation et marketing premium. Elle complète ce parcours par un MBA à l'ISG Paris, avec une spécialisation en marketing stratégique et luxe, renforçant sa compréhension des codes et des exigences de l'industrie mondiale de la beauté.

Mais malgré cette réussite dans les plus grandes multinationales, l'appel de l'entrepreneuriat reste constant.

Lyvv Cosmetics : une réponse africaine à un marché mondial

C'est de cette double culture, sénégalaise et internationale, que naît Lyvv Cosmetics, une marque de clean beauty unisexe, pensée avant tout pour les peaux riches en mélanine. À contre-courant d'une industrie longtemps standardisée, Victorine Sarr choisit de créer une marque qui célèbre l'authenticité, la diversité et la transparence.

Lyvv Cosmetics ne se limite pas à proposer des produits cosmétiques. La marque porte une vision : chaque carnation est belle lorsqu'elle est respectée, chaque consommateur mérite des produits adaptés à sa peau et responsables pour la planète.

Aujourd'hui, Lyvv Cosmetics est présente dans six pays, et ses produits sont référencés notamment sur Amazon US, confirmant l'attractivité internationale d'une marque née d'un regard africain sur la beauté globale.

Une entrepreneure portée par la transmission et le mentorat

Victorine Sarr revendique l'importance du mentorat, un pilier essentiel de son parcours. Elle attribue une grande partie de son succès aux mentors rencontrés à travers le monde, qui l'ont encouragée à sortir de sa zone de confort et à croire en la légitimité de sa vision.

À son tour, à travers Lyvv Cosmetics, elle s'inscrit dans une logique de transmission et d'élévation collective, inspirant une nouvelle génération d'entrepreneurs africains (en particulier des femmes) à transformer leurs expériences personnelles en projets structurants.

« Les Nouveaux Boss » : une vitrine stratégique

Sa participation à « Les Nouveaux Boss » sur TV5Monde marque une nouvelle étape. L'émission, suivie dans de nombreux pays africains et à l'international, met en avant des entrepreneurs capables de conjuguer vision économique, impact social et ambition globale.

Pour Victorine Sarr, cette exposition n'est pas seulement personnelle. Elle permet de : donner une visibilité accrue à Lyvv Cosmetics, porter un discours africain sur la beauté propre et inclusive, et rappeler que les talents du continent peuvent rivaliser avec les standards mondiaux, sans renier leur identité.

Quand le Sénégal inspire le monde

À travers Victorine Sarr, c'est une certaine idée du Sénégal qui s'exprime : celle d'un pays de créativité, d'audace et de leadership discret mais puissant. Son parcours illustre une réalité de plus en plus visible : les cadres africains formés à l'international reviennent physiquement ou symboliquement investir dans des projets à impact global.

Sa trajectoire rappelle que, parfois, les plus grandes révolutions naissent d'une histoire personnelle, ancrée profondément dans le terroir, mais tournée résolument vers l'avenir.