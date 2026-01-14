Cote d'Ivoire: Après la validation de sa victoire - Le député-maire Jacob Assougba dénonce les dérives post-électorales

Face aux médias, ce mercredi 14 janvier 2026, à sa permanence d'Abidjan, Dr Jacob Assougba, député-maire de la commune de Bongouanou, a livré une déclaration ferme et apaisée à la suite de la confirmation définitive de sa victoire aux élections législatives.

Réélu député de la circonscription électorale n°157 (Bongouanou commune) sous la bannière du Rhdp, Dr Assougba a rappelé que les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (Cei), lui attribuant 41,98 % des suffrages face à neuf candidats, ont été entérinés le 9 janvier 2026 par le Conseil constitutionnel, mettant ainsi un terme aux contestations électorales.

Le député-maire est longuement revenu sur le recours introduit par son adversaire du Pdci-Rda, Kablan Anzian André, dénonçant non pas l'acte juridique en lui-même, qu'il juge légitime, mais l'attitude ayant accompagné la procédure, marquée par des accusations de fraude relayées sur les réseaux sociaux alors que le contentieux était pendant devant la justice.

« Alors même que le contentieux était pendant devant la justice, des accusations graves et infondées ont été relayées sur les réseaux sociaux, visant à salir mon image et à jeter le discrédit sur le scrutin », a-t-il affirmé.

« Par respect pour nos institutions, j'ai observé le silence », a-t-il expliqué, avant de dénoncer, une fois la décision rendue, des actes de diffamation portant atteinte à son image, à la crédibilité du scrutin et à la dignité de la commune de Bongouanou. Tout en se réservant le droit d'engager des poursuites, l'élu a indiqué privilégier pour l'instant la réflexion et l'apaisement.

Se voulant rassembleur, Dr Jacob Assougba a rappelé qu'il demeure le député de toutes les populations, y compris de ceux qui ne lui ont pas accordé leur suffrage. Il a appelé son adversaire et l'ensemble de la classe politique locale à la sagesse et au respect des règles démocratiques, comparant les élections à une compétition sportive où seul l'arbitre fait foi.

« Saluer la victoire de l'adversaire, c'est respecter le peuple souverain. S'attaquer à l'élu, c'est manquer de respect à la population qui l'a choisi. Jacob Assougba, aujourd'hui, ne s'appartient plus. Il est le porte-voix et le garant moral des populations de Bongouanou. Je ne tolérerai pas que leur choix soit bafoué. Pour autant, je reste un homme de dialogue et de rassemblement », a dit le député.

Le député-maire a enfin exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, à la direction du Rhdp et aux populations de Bongouanou, réaffirmant son engagement à œuvrer pour l'unité, la cohésion et le développement du Moronou, dans un esprit de dialogue et de responsabilité.