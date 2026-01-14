Cote d'Ivoire: Reprise des législatives à Toumodi - Le Pdci-Rda sonne déjà la mobilisation

Après l'annulation du scrutin législatif du 27 décembre 2025 à Toumodi par le Conseil constitutionnel, à la suite d'un recours introduit par la candidate du Rhdp, Raymonde Goudou, le Pdci-Rda passe à l'offensive. Initialement victorieux avec son candidat, Hervé Alliali, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire entend conserver son siège à l'Assemblée nationale lors de la reprise du vote, dans ce qu'il considère comme l'un de ses bastions historiques.

C'est dans ce contexte que le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Yapo Yapo Calice, a effectué le 10 janvier 2026, un déplacement stratégique à Toumodi. Objectif : remobiliser la base militante et coordonner la riposte politique. Après une escale chez le président du conseil régional du Bélier, Konan Kouakou Raymond, cadre influent du parti, la délégation s'est rendue au siège local du Pdci-Rda, où militants, cadres, élus et sympathisants se sont fortement mobilisés.

Au coeur des échanges, la situation politique et juridique née de l'annulation du scrutin. Le maire de Toumodi, Koné Idriss, par ailleurs directeur de campagne, a dénoncé une contestation qu'il juge « infondée ». « Les élections se sont déroulées sans incident. Il n'y a eu ni casse ni trouble. Cette décision nous offre plutôt l'occasion de mieux nous organiser et de gagner encore plus largement », a-t-il affirmé, appelant à une mobilisation massive.

Déterminé, le candidat, Hervé Alliali, a, pour sa part, affiché sa combativité : « En politique, il faut être prêt à tous les scénarios. Celui-ci est devant nous et nous allons nous battre jusqu'à la victoire. La bataille de Toumodi sera éclatante ». Un message repris par Konan Kouakou Raymond, qui a insisté sur la légitimité du succès initial du Pdci-Rda : « Nous n'avons pas volé la victoire, nous avons gagné proprement. Toumodi répondra présent, parce que Toumodi, c'est chez nous ».

Moment fort de la rencontre, l'intervention téléphonique surprise du président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam, depuis Paris. Saluant la victoire initiale de son candidat, il a exhorté les militants à une mobilisation totale pour confirmer ce succès dans les urnes. « Seule la mobilisation nous fera gagner. Nous devons barrer la route à l'injustice et donner la victoire au Pdci-Rda », a-t-il déclaré.

Clôturant les échanges sur un ton offensif, le secrétaire exécutif en chef a prévenu : « L'heure est grave. Ils veulent réduire les 32 sièges remportés par le Pdci-Rda. Et dans ce qu'ils veulent nous arracher, il y a Toumodi. Cela ne passera pas ».

Annonçant la mobilisation de tout l'appareil du parti, il a promis une victoire plus éclatante encore : « Après 15 voix d'écart, nous irons cette fois à 15 000 voix. Hervé Alliali a le soutien total du Pdci-Rda. Il ne lui arrivera rien ».