Cameroun: Samuel Charles Nana-Sinkam - Organiser les ressources pour apporter l'espoir

14 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Guy Modeste Dzudie

L'ancien fonctionnaire international Samuel Charles Nana-Sinkam ne passe pas une retraite ennuyeuse.

Il a fait du développement de son village natal, Bangou, une priorité. Et pour lui, assurer les droits à la santé et à la vie des populations en milieu rural participe à cette logique. Car lui et les membres de cette fondation affirment : « Soyons ceux a dire que nous ne sommes pas satisfaits que votre lieu de naissance détermine votre droit à la vie. » La Fondation Sinkam Charles (FOSIC) dans son vaste programme d'actions sociales et d'appui aux populations rurales et particulièrement celle de Bangou a fait du volet santé son cheval de bataille.

Samuel C. Nana-Sinkam, né le 20 décembre 1942, est un économiste et ancien haut fonctionnaire camerounais originaire de Bangou, dont il est le prince patriarche. D'où son implication pour la restauration de la légitimité traditionnelle dans ce groupement.

Il soutient que Ngambou Kemayou Maurice, fils du Roi. Il trouve que c'est anormal que Tchihou Tayo Arnaud, fils du 14ème Roi, Tayo Marcel, soit installé et considéré comme chef supérieur Bangou.

Les deux parties ont des soutiens auprès des populations et des hommes du sérail. D'où la poursuite de la confusion depuis 2019. Malgré cette bataille, Nana-Sinkam poursuit ses oeuvres de promotion de la santé des populations de Bangou à travers la fondation qui porte son nom. En 2025, il a organisé des campagnes de consultations médicales gratuites, comme depuis des années.

