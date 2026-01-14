Afrique: CAN 2025 - Voici le onze officiel de l'Égypte face au Sénégal

L'Égypte a dévoilé son onze de départ pour la demi finale très attendue face au Sénégal à 17h00 au grand stade de Tanger.

Dans les cages, Mohamed El Shenawy est titularisé pour sécuriser l'arrière garde égyptienne. La défense s'organise autour d'un système à trois avec Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh et Hossam Abdelmaguid, chargés de contenir l'attaque sénégalaise. Au milieu de terrain, Rami Rabia, Mohamed Hany, Hamdy Fathy Marwan Attia et Emam Ashour auront pour mission d'assurer l'équilibre entre récupération et projection offensive. En attaque, Hossam Hassan fait confiance à Omar Marmoush et Mohamed Salah.

