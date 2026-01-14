Ile Maurice: Jean Lino Albert entendu par la Financial Crimes Commission

14 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené, tôt ce mercredi 14 janvier, une opération ciblée à Baie-du-Tombeau dans le cadre d'une enquête portant sur des activités présumées de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Cette intervention a conduit à la saisie de trois véhicules de luxe appartenant à Jean Lino Albert : une Ford Raptor, une BMW X5 et une Range Rover.

Recherché depuis la matinée, Jean Lino Albert s'est présenté à la mi-journée au siège de la FCC à Réduit Triangle, accompagné de son avocat, où il est actuellement entendu par les limiers. Les auditions portent notamment sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de ces véhicules et sur d'éventuels liens avec des réseaux criminels.

Le nom de Jean Lino Albert n'est pas inconnu des enquêteurs. Il apparaît dans un dossier plus large impliquant l'homme d'affaires Wendip Appaya, déjà poursuivi dans une affaire de blanchiment d'argent. Les deux hommes auraient entretenu des liens présumés, à travers des déplacements à l'étranger, notamment à Madagascar, des éléments qui avaient attiré l'attention des autorités et renforcer les soupçons autour de possibles connexions financières et logistiques.

L'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités éventuelles, de retracer les flux financiers et d'identifier d'éventuels complices.

