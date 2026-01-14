Ile Maurice: Reprise en douceur axée sur le bien-être

Le lundi 12 janvier, 897 élèves ont été admis dans le cycle primaire et 726 dans le cycle secondaire à Rodrigues. Dans les 17 écoles primaires et les collèges de l'île, l'exercice s'est déroulé dans une atmosphère bon enfant.

D'un côté, les parents, parfois légèrement stressés à l'idée de voir leurs enfants franchir une étape clé de leur apprentissage ; de l'autre, des élèves, tout excités à la perspective de découvrir un nouvel environnement et de rencontrer de nouveaux amis.

L'accueil et l'accompagnement ont été assurés par les équipes éducatives et le personnel administratif, qui se sont efforcés de rendre cette étape rassurante et accueillante pour chaque élève. Cette rentrée marque une étape importante dans le parcours éducatif des jeunes Rodriguais et prépare le terrain pour une année scolaire prometteuse.

Mike Andy Perrine, père de deux jeunes garçons qui sont entrés au secondaire, explique que les vacances du troisième trimestre ont été longues et qu'il a fallu réapprendre à se lever un plus tôt que d'habitude. «Pour nous, ça s'est très bien passé. Les rouages du quotidien reprennent et on espère que tous les élèves vont donner le meilleur pour avoir de bons résultats à la fin de l'année.»

Marie Niolla Bernard, mère de Ketsia Philippe, 12 ans, et habitante de Anse-Goéland, explique que sa fille qui est entrée en Grade 7 au collège de Terre-Rouge, était très excitée la vielle. Elle s'est levée à 4 heures du matin pour se préparer. «Nous sommes sorties de bonne heure de la maison car nous devons prendre un bus pour Port-Mathurin et ensuite un autre pour Terre-Rouge. Au début, Ketsia était très timide, mais par la suite, quand elle a vu une amie rencontrée lors des procédures d'admission, elle s'est tout de suite sentie très bien et aujourd'hui (mardi 13 janvier), elle s'est réveillée encore plus tôt pour aller à l'école.»

Ketsia Philippe, 12 ans, est entrée en Grade 7 au collège de Terre-Rouge.

Pour Kenny, professeur à l'école primaire de Saint-Esprit, à La Ferme, la rentrée des classes implique une très bonne préparation en amont. «Bizin met ban klas an ord. Il faut aussi beaucoup s'entraider entre collègues. Pour les petits qui font leur rentrée en Grade 1, il faut une attention spéciale. Certains étaient bien évidemment en pleurs, mais avec la collaboration des parents, tout s'est finalement très bien passé.»

Le chef commissaire adjoint, Johnson Roussety, également commissaire de l'Éducation, présent lundi à l'école de Terre-Rouge pour apporter son soutien aux nouveaux élèves, aux parents et aux profs, a souligné que l'école avait obtenu un taux de réussite de 85 % aux examens du Primary School Achievement Certificate en 2025.

Il a aussi fait mention des nouvelles dispositions qui seront discutées, notamment concernant la régionalisation, les nouvelles méthodes d'admission en Grade 7 et pour revoir le National Certificate of Education en Grade 9. «Concernant les 17 écoles primaires de Rodrigues, peu de changements structurels sont prévus, mais un besoin d'amélioration de l'infrastructure a été identifié. Des travaux de rénovation sont envisagés pour le collège de Terre-Rouge et d'autres écoles. Les écoles RCA reçoivent des financements de l'Assemblée régionale pour leurs travaux.»

Johnson Roussety a également déclaré qu'il est important d'impliquer tous les partenaires éducatifs au niveau pré-primaire, en lien avec les réformes en cours. Le soutien aux élèves, notamment ceux entrant en Grades 1 et 7, a été souligné, avec un accent sur leur bien-être et leur éducation dans un environnement propice. La volonté est de veiller à ce que tous les élèves reçoivent un enseignement de qualité, aligné sur la vision éducative de Rodrigues.