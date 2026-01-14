Tunisie: Au pays - Hausse de 2,6% des exportations en 2025.

Durant l'année 2025, les exportations de la Tunisie ont enregistré une hausse de 2,6% par rapport à l'année 2024, selon l'Institut National de la Statistique (INS) de ce pays.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants, établis par l'INS durant l'année 2025 montrent que ces exportations ont atteint le niveau de 63695,1 millions de dinars (MD) contre 62077,6 MD durant l'année 2024.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (+15%) et le secteur des industries mécaniques et électriques de (+8,7%). Par ailleurs, l'INS indique que « les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l'énergie de (-30,2%) sous l'effet de la diminution de nos ventes des produits raffinés (1009,4 MD contre 1836,3 MD), le secteur des industries agro-alimentaires de (-7,4%) à la suite de la baisse de la valeur de nos ventes en huiles d'olives (4072,8 MD contre 4858,9 MD), ainsi que le secteur textile, habillement et cuirs de (-1,7%). ».

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 85495,4 MD contre 81005,2 MD durant l'année 2024, soit une hausse de 5,5%. A ce niveau, l'INS signale que selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau de celles des biens d'équipement de (+14,4%) et des matières premières et demi-produits de (+6,8%), de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+11,7%).

En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-6%) et les produits alimentaires de (-8,4%).

Suite à cette évolution au niveau des exportations (+2,6%) et des importations (+5,5%), l'INS note que le déficit commercial de la Tunisie s'établit à un niveau de -21800,3 MD contre -18927,6 MD durant l'année 2024. Le taux de couverture a atteint un niveau de 74,5% contre 76,6% durant l'année 2024.