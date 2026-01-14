Sénégal: Diourbel - Découverte d'un dépôt de boissons périmées dans la nature

14 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La brigade régionale d'hygiène de Diourbel (centre) annonce avoir découvert à la périphérie de la commune du même nom, un dépôt de boissons périmées depuis 2021.

"Depuis hier, nous avons découvert un dépôt de boissons impropres à la consommation, jetées dans la nature à la périphérie de la commune de Diourbel, suite à des signalements des populations et de certaines autorités", a déclaré le chef de la brigade régionale d'hygiène, le capitaine Ismaïla Diagne, à des journalistes.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un camion aurait déversé les produits sur le site avant de quitter les lieux.

Le capitaine Diagne a dénoncé un acte d'une "extrême gravité", soulignant qu'il constitue une infraction pénale commise par "un commerçant ou un distributeur véreux".

Il a indiqué qu'après la sécurisation du site, les éléments de la brigade régionale d'hygiène procéderont à la destruction de ces boissons périmées.

Le chef de la brigade d'hygiène a également signalé que des enfants avaient commencé à consommer certaines de ces boissons avant l'intervention des services compétents, soulignant que "cet acte irresponsable met sérieusement en danger la vie des populations".

Il a assuré que des enquêtes seront menées en collaboration avec la police afin d'identifier le ou les responsables et d'appliquer des sanctions à la hauteur de la gravité des faits.

Le capitaine Ismaila Diagne a par ailleurs appelé les populations à plus de vigilance, notamment dans ce contexte de préparation du Magal de Kazu Rajab, prévu vendredi prochain à Touba.

Il a enfin plaidé pour le renforcement du personnel du service régional d'hygiène afin de lui permettre de mener efficacement ses missions dans l'ensemble de la région de Diourbel.

