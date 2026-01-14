Sénégal: COP 30 - Abdourahmane Diouf salue 'des avancées importantes' pour les pays en développement

Dakar — Les pays en voie de développement dont le Sénégal sont revenus de la trentième Conférence des parties (COP 30) à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tenue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil, avec "des avancées importantes", a déclaré, le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf.

"Nos ambitions étaient certes élevées à Belém, mais nous revenons avec des avancées importantes, notamment sur l'adaptation, le financement climatique, les droits des peuples autochtones et les solutions fondées sur la nature", a-t-il dit mardi, lors d'un atelier de restitution des résultats de la COP 30.

La rencontre a eu lieu en présence de plusieurs officiels du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, ainsi que des représentants de partenaires techniques et financiers.

"La dynamique créée entre les acteurs publics, le secteur privé et les communautés autochtones ouvre des perspectives encourageantes pour une action climatique plus inclusive et plus juste", a souligné Abdourahmane Diouf.

Il a notamment rappelé que les négociations ont porté sur différents thématiques clés liés au financement climatique, à l'objectif mondial en matière d'adaptation, aux pertes et préjudices, à l'opérationnalisation de l'article 6 de l'Accord de Paris sur les marchés carbones, ainsi que la transition juste.

"Parmi ces enjeux, le financement climatique s'est imposé comme l'élément central des débats", a précisé le ministre, soutenant que les pays en développement ont plaidé "avec constance pour des financements prévisibles, accessibles et à la hauteur des besoins, en particulier pour l'adaptation et la prise en charge des pertes et préjudices".

Selon lui, "la feuille de route de Belém constitue, à cet égard, une base importante pour intensifier l'action collective".

Lors de l'atelier de restitution, Abdourahmane Diouf s'est félicité de la participation du Sénégal qui a, comme à l'accoutumée, a fait montre d"'une présence active et remarquée à la COP30", à travers une délégation plurielle, associant l'administration publique, le secteur privé, la société civile, les collectivités territoriales et le monde académique.

Le ministre a indiqué qu'à l'issue de la COP 30 "l'enjeu qui se pose aujourd'hui (...) est de traduire ces engagements internationaux en actions concrètes et adaptées à nos réalités, efficaces et bénéfiques dans leur mise en œuvre pour nos populations vulnérables".

Cela requiert, selon lui, une coordination nationale renforcée, l'implication de tous les acteurs et une mobilisation accrue de nos ressources humaines, techniques et financières.

Pour la COP31, qui sera organisée conjointement par la Turquie et l'Australie, à Antaliya, du 9 au 20 novembre prochain, "le Sénégal entend poursuivre ses efforts pour renforcer sa contribution à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et maintenir une trajectoire compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C", a-t-il annoncé.