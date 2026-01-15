Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lève plus de 38 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans l'optique de financer son budget 2026, le Burkina Faso a levé ce mercredi 14 janvier 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 38,499 milliards FCFA au sortir de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de durée 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur a mis en adjudication un montant de 35 milliards FCFA. Le montant des soumissions s'est élevé à 57,912 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 165,46%. Il faut signaler que les investisseurs n (ont pas jugé opportun de faire des soumissions sur les obligations ayant une maturité de 5 ans.

Le montant des soumissions retenu est 38,499 milliards FCFA et celui rejeté 19,413 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 66,48%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,39% pour les bons, 7,28% pour les obligations de 3 ans et 7,25% pour celles de 7ans.

Le Trésor Public Burkinabé s'engage à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 janvier 2027. Par contre, il paiera les intérêts d'avance en les précomptant sur la valeur nominale.

Concernant le remboursement du capital des obligations, il s'effectuera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 15 janvier 2029 pour celles de 3 ans et au 15 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Quant aux intérêts, ils seront payés annuellement sur la base d'un taux de 6,00 % pour les obligations de 3 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.