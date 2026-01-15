Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Qui est Me Blessy Jean-Chrysostome, le nouveau président du groupe parlementaire ?

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) ouvre une nouvelle séquence de son action parlementaire. Réunis ce mercredi 14 janvier 2026, à la Maison du parti à Cocody, les députés nouvellement élus du vieux parti ont procédé, au terme d'une séance de travail stratégique, à la désignation de Me Blessy Jean-Chrysostome comme président de leur groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Une décision officielle qui consacre l'ascension d'une figure centrale du parti et confirme une volonté de repositionnement politique dans un contexte institutionnel exigeant.

La rencontre, présidée par le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Yapo Yapo Calice, s'inscrivait dans une dynamique de structuration interne après les élections législatives de 2025. Ces dernières, faut-il le rappeler, ont confirmé la tendance baissière du parti doyen. Avec seulement 32 sièges remportés, le Pdci-Rda a perdu plus de la moitié de ses députés par rapport à la législature précédente, un recul significatif qui impose une réorganisation stratégique et un leadership parlementaire affirmé.

Un choix stratégique dans un contexte délicat

La désignation de Me Blessy Jean-Chrysostome intervient dans un contexte politique marqué par les défis de la reconstruction interne du Pdci-Rda. En confiant la présidence du groupe parlementaire à un juriste chevronné, le parti semble faire le pari de la rigueur institutionnelle, de la combativité politique et de la maîtrise des enjeux législatifs et constitutionnels.

Député de la circonscription de Béoumi, Me Blessy Jean-Chrysostome n'est pas un novice de l'arène politique. Avocat à la Cour, membre éminent du Barreau de Côte d'Ivoire et fondateur du cabinet Blessy & Blessy, il s'est imposé ces dernières années comme l'un des principaux stratèges juridiques du Pdci-Rda.

En 2026, Me Blessy demeure l'un des piliers de l'appareil politique du parti. Il occupe le poste de secrétaire exécutif adjoint, avec une responsabilité particulière sur les questions juridiques et la veille stratégique. À ce titre, il coordonne les actions judiciaires du Pdci-Rda, tant sur le plan national qu'international, notamment les recours relatifs aux processus électoraux et aux candidatures.

Responsable des élections au sein du parti, il a également joué un rôle déterminant dans l'organisation interne et la surveillance du processus de parrainage citoyen, un mécanisme qu'il a vigoureusement critiqué lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Me Blessy n'avait alors pas hésité à dénoncer ce système comme une « méthode d'exclusion », position qui lui a valu une forte visibilité médiatique et politique.

Un acteur au cœur de l'actualité politique récente

La fin de l'année 2025 et le début de celle de 2026 ont été marqués par une présence constante de Me Blessy Jean-Chrysostome sur la scène politique nationale. En octobre 2025, il a notamment fait l'objet d'une interdiction temporaire de quitter le territoire ivoirien, un épisode largement commenté qui a renforcé son image de combattant politique et de défenseur des libertés publiques.

Parallèlement, il demeure un acteur engagé dans la vie interne du Pdci-Rda, participant activement aux réformes structurelles impulsées sous la direction de Tidjane Thiam. Son profil, à la croisée du droit, de la politique et de la stratégie, apparaît aujourd'hui comme un atout majeur pour un groupe parlementaire appelé à jouer un rôle d'opposition constructive mais ferme.

À la tête d'un groupe de 32 députés, Me Blessy Jean-Chrysostome aura la lourde tâche de porter la voix du Pdci-Rda à l'Assemblée nationale, de coordonner l'action parlementaire, de structurer les initiatives législatives et de renforcer la visibilité politique du parti dans l'hémicycle.

Dans un contexte de minorité numérique, son leadership devra conjuguer cohésion interne, stratégie d'alliances et efficacité dans le débat parlementaire. Sa désignation marque ainsi une étape importante pour le Pdci-Rda, qui entend capitaliser sur l'expérience, la détermination et l'expertise juridique du député Blessy Jean-Chrysostome pour relever les défis de la législature en cours.

En devenant président du groupe parlementaire du Pdci-Rda, le député réélu de Béoumi s'impose désormais comme l'un des visages majeurs de l'opposition parlementaire ivoirienne et comme un acteur clé des équilibres politiques à venir.