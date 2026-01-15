Cote d'Ivoire: 18e édition du pèlerinage du père Raymond Halter - Les fidèles appelés à s'approprier un héritage spirituel universel

Environ 3 000 pèlerins ont convergé, le samedi 10 janvier 2026, vers le noviciat des Marianistes de Yopougon Km 17, à l'occasion de la 18e édition du pèlerinage dédié au Père Raymond Halter. Cette édition revêtait un caractère particulier, marquant le centenaire de la naissance de ce prêtre marianiste, pionnier du Renouveau charismatique en Côte d'Ivoire.

Placée sous le signe de l'action de grâce et du recueillement, la rencontre a été rythmée par des temps de prière, des témoignages et des enseignements retraçant la vie, la mission et l'héritage spirituel du Père Halter, né le 6 décembre 1925. Pour les organisateurs, il s'agissait avant tout d'inviter les fidèles à s'approprier une figure spirituelle qui dépasse désormais les frontières de sa congrégation.

« Cette 18e édition vise à célébrer dans la joie le centenaire de la naissance du Père Raymond Halter et à rendre grâce à Dieu pour le don qu'il a fait à la Côte d'Ivoire à travers sa vie », a expliqué le Père Noël Dominique Kouao, supérieur des Marianistes en Côte d'Ivoire. Il a rappelé que le Père Halter est proposé comme candidat à la béatification et à la canonisation, précisant que les dossiers ont été déposés à l'archevêché d'Abidjan depuis le 2 février 2023. « Il est une figure universelle et un trésor pour l'Église de Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

La forte mobilisation des pèlerins a témoigné de l'empreinte durable laissée par ce prêtre. Pour le Père Kouao, le fruit attendu de ce pèlerinage demeure « la grâce de la paix, l'écoute du Saint-Esprit et une intimité plus profonde avec le Christ ».

Présent à la célébration, l'abbé Norbert Éric Abékan, curé de la paroisse Saint-Jacques des II Plateaux, a rendu hommage à « un prêtre européen qui s'est fait africain ». Selon lui, le Père Halter incarnait un prêtre selon le cœur du Christ, proche des malades, des jeunes et des plus faibles, laissant en héritage une foi solide malgré les épreuves.

Pour sa part, Séraphin Datien, coordonnateur national de CHARIS, a insisté sur l'apport du Père Halter au Renouveau charismatique, invitant à valoriser ses nombreux enseignements écrits, autant de richesses spirituelles que les pèlerins sont désormais appelés à faire vivre.