Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Maroc, affiche de la finale de la 35e édition

Le Sénégal affrontera le Maroc en finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ce dimanche 18 janvier, au stade au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Lions de la Teranga ont validé leur ticket en éliminant l'Égypte sur le score étriqué d'un but à zéro.

L'unique réalisation de cette rencontre a été l'oeuvre de Sadio Mané à la 78e minute de jeu.

Les hommes de l'entraîneur Pape Thiaw disputent leur quatrième finale de l'histoire de la CAN, après avoir remporté le titre en 2021. Ils avaient échoué en 2002 et en 2019.

De son côté, le Maroc a éliminé le Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but (4-2).

La dernière fois que le Maroc avait atteint les demi-finales remonte à 12 ans. Il s'était alors incliné face à la Tunisie en finale. Son unique triomphe à la CAN date de 1976.