Afrique: Nicolas Jackson signe son retour dans le onze de départ pour affronter l'Égypte

Tanger — Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, mise sur un onze de départ marqué par le retour de Nicolas Jackson en pointe de l'attaque pour jouer l'Egypte à Tanger, pour le compte des demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de football.

Pape Thiaw a opté pour un système de jeu en 4-3-3, avec un seul changement par rapport au dernier match, Habib Diallo étant sur le banc des remplaçants.

La défense garde la même ossature avec Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté et Krépin Diatta.

Le technicien sénégalais a également misé sur un milieu de terrain animé par Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye et Habib Diarra.

En attaque, Nicolas Jackson, qui opère son retour dans le onze de départ, sera en pointe de l'attaque aux côtés d'Iliman Ndiaye et de Sadio Mané.

Voici le onze de départ du Sénégal :

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.