Afrique: Nicolas Jackson signe son retour dans le onze de départ pour affronter l'Égypte

14 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, mise sur un onze de départ marqué par le retour de Nicolas Jackson en pointe de l'attaque pour jouer l'Egypte à Tanger, pour le compte des demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de football.

Pape Thiaw a opté pour un système de jeu en 4-3-3, avec un seul changement par rapport au dernier match, Habib Diallo étant sur le banc des remplaçants.

La défense garde la même ossature avec Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté et Krépin Diatta.

Le technicien sénégalais a également misé sur un milieu de terrain animé par Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye et Habib Diarra.

En attaque, Nicolas Jackson, qui opère son retour dans le onze de départ, sera en pointe de l'attaque aux côtés d'Iliman Ndiaye et de Sadio Mané.

Voici le onze de départ du Sénégal :

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.