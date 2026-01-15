Afrique: Le Sénégal bat l'Égypte et se qualifie en finale de la CAN 2025

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, après sa victoire sur l'Égypte en demi-finale, 1-0, mercredi, au stade Ibn-Batouta de Tanger.

Les Lions ont largement dominé la partie. Ils ont été délivrés par la star Sadio Mané, qui a réussi un tir vicieux à la 78e mn.

Le Sénégal se qualifie pour la quatrième fois en finale de la CAN. Il rencontrera le vainqueur de la demi-finale prévue ce soir à Rabat entre le Maroc et le Nigeria.

La finale de la CAN 2025 aura lieu à Rabat, dimanche à 19 h 00 GMT.