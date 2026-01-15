Madagascar: Accueil de migrants expulsés des États-Unis - Un réel danger pour la Société malgache

15 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Davis R

La question est de savoir si ces derniers vont être hébergés dans des sites d'accueil ou bien s'ils vont se fondre dans la masse.

Le régime de refondation joue avec le feu. Dans le cadre de sa politique de diplomatie tous azimuts mettant en exergue une coopération ouverte à tous les pays, le régime est en train d'engager Madagascar dans des accords de coopération dangereux, ne tenant pas compte des risques vis-à-vis de la situation géopolitique mondiale. Au moment où des militaires russes sont présents dans nos murs pour former nos militaires et fournir des armes et équipements à l'Armée malgache, la fuite d'informations concernant une démarche en vue d'accueillir des migrants expulsés par les États-Unis fait surface.

Selon les informations révélées par Africa Intelligence, le sujet aurait été évoqué durant le déplacement secret du colonel Michaël Randrianirina à Dubaï au début du mois de décembre 2025. La semaine dernière, des émissaires du président américain Donald Trump se sont rendus à Madagascar pour mener des discussions avec les autorités malgaches à propos de la mise en oeuvre de ce projet, a-t-on laissé entendre. En effet, les autorités de refondation à Madagascar entendent négocier afin de pouvoir tirer profit de la politique migratoire lancée par l'administration Trump. Une politique qui consiste à mener un combat sans merci, assorti d'arrestations musclées, contre tous les migrants illégaux se trouvant sur le sol américain. Depuis quelque temps, leur traque est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Choc culturel. Pour faciliter l'expulsion des personnes arrêtées, les États-Unis négocient avec certains pays africains, moyennant une rétribution financière, pour les accueillir. Sont concernés, entre autres, l'Eswatini, le Ghana, l'Ouganda, le Rwanda, la Guinée Équatoriale, le Salvador et l'archipel des Palaos. Il faut reconnaître toutefois qu'il ne s'agit pas d'une somme d'argent conséquente. À titre d'exemple, l'Eswatini aurait reçu 4,3 millions d'euros en acceptant d'accueillir 160 migrants expulsés des États-Unis. La différence est colossale par rapport aux 250 millions de dollars que la Banque mondiale octroie à Madagascar pour financer différents projets, tels que la sécurité sociale et la lutte contre la pauvreté. Pourtant, en accueillant des migrants illégaux venant des États-Unis, la Grande île encourt de nombreux risques, aussi bien sécuritaires que socio-culturels. Dans ce genre de situation, une préparation à un éventuel choc culturel est de mise.

Sites d'accueil. De nombreuses questions se posent aussi, notamment à propos des sites d'accueil. Le gouvernement de refondation s'est-il préparé ou bien ces migrants que les États-Unis sont en train d'expulser par la force vont-ils tout simplement se fondre dans la Société malgache ? Qu'en est-il aussi de la politique de réduction démographique déjà engagée par Madagascar ? Pour le moment, l'accord en question n'a pas encore été signé, du moins officiellement, car aucune communication dans ce sens n'a été effectuée, ni de la part de la Présidence de la Refondation, ni de la part du gouvernement. La vraie question est aussi de savoir si engager l'État malgache dans une initiative aussi importante relève des prérogatives d'un chef d'Etat non élu par le peuple. Histoire à suivre.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.