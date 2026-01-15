Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et l'Egypte se neutralisent à la mi-temps (0-0)

14 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Lions du Sénégal et les Pharaons d'Egypte ont fait match nul vierge à la mi-temps de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 qui les oppose à Tanger.

Les hommes de Pape Thiaw restent les maitres du jeu dans ce premier acte en jouant le plus clair du temps dans le camp adverse. Mais les partenaires de Sadio Mané n'ont pu concrétiser leurs multiples tentatives.

Cette première mi-temps a été marquée par la sortie du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly sur blessure. Il a été remplacé par le joueur de Strasbourg (France) Mamadou Sarr.

