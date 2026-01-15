Sénégal: La ville de Darou Khoudoss confrontée à des pénuries d'eau

Darou Khoudoss — Plusieurs quartiers de Darou Khoudoss (ouest) sont confrontés à des pénuries d'eau, à cause de "dysfonctionnements techniques" survenus dans deux forages de ladite ville, a appris l'APS de son maire, Magor Kane.

Ibrahim Ba, un habitant de Saraba, l'un des quartiers de Darou Khoudoss, a adressé au maire une lettre dans laquelle il déplore les pénuries d'eau.

M. Ba regrette que la mairie ne se soit pas prononcée publiquement sur le manque d'eau et n'ait pas pris des mesures susceptibles de l'atténuer ou d'y remédier.

Selon lui, les pénuries d'eau influent sur l'hygiène et les tâches domestiques des habitants de Darou Khoudoss. Elles paralysent aussi les activités économiques, le fonctionnement des ateliers artisanaux par exemple, a signalé l'étudiant.

Réagissant à sa lettre, la mairie affirme dans un communiqué que les pénuries d'eau sont causées par les "dysfonctionnements techniques" de deux forages approvisionnant la municipalité en eau potable.

Selon elle, ces deux points d'eau appartiennent aux Industries chimiques sénégalaises (ICS).

La mairie de Darou Khoudoss affirme avoir interpellé la direction générale des ICS sur les "dysfonctionnements" des forages.

Selon le maire, les Industries chimiques sénégalaises ont dit avoir temporairement désactivé une partie des installations des forages en raison de travaux de maintenance.

Magor Kane assure avoir demandé à la direction générale des ICS de faire fonctionner les installations en question, "dans les plus brefs délais".

Il dit en avoir parlé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à qui il a demandé de mettre en service le nouveau forage de Darou Khoudoss et de faire construire un château d'eau dans la commune.