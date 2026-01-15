Afrique: La Zambie et la RDC signent le Manuel d'exploitation du Poste frontière de Chalwe

La Zambie et la RDC ont validé, mercredi 14 janvier à Lubumbashi (Haut-Katanga) le Manuel de procédure du Poste Frontière à Arrêt Unique de Chalwe dans le cadre du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe.

Ces deux parties ont fait une mise en commun après avoir travaillé pendant plusieurs jours de manière isolée.

Le Directeur général-adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) a posé sa signature pour le compte de Kinshasa et le Directeur général-adjoint de ROAD développement Agency pour Lusaka.

Jean-Claude Mido Mbuete de l'ACGT a salué l'engagement des experts congolais et zambiens, en mettant en exergue la qualité du travail accompli depuis le lancement des assises, soulignant le climat de dialogue constructif ayant permis de finaliser ce document stratégique.

Lors des échanges, des experts ont chacun apporté un éclairage technique sur le contenu du manuel et ses implications pratiques. Fruit d'un travail conjoint, le manuel validé est conforme aux législations nationales et harmonisé avec les normes du COMESA, de la SADC et de l'Union Africaine.

Il vise à optimiser les procédures douanières, renforcer la coopération bilatérale et améliorer la compétitivité économique entre les deux nations.

Cette rencontre s assises ont réuni des représentants de plusieurs institutions clés des deux pays, notamment le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, son maitre d'ouvrage délégué l'ACGT, le concessionnaire GED Africa, ainsi que les services œuvrant aux frontaliers.

L'événement a également été honoré par la présence de Derrick Sikombe, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie ainsi que Paul Kosita, ambassadeur de la Zambie en RDC.

La cérémonie de clôture a également été marquée par la signature du procès-verbal de ces travaux ayant abouti à la production de ce document par Derrick Sikombe, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Georges Koshi Gimeya, représentant du ministre congolais des Infrastructures et Travaux Publics.