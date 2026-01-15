Cote d'Ivoire: Profanation de l'emblème national - Ramatoulaye Dj auditionné

L'humoriste Mathieu Amani, plus connu sous le pseudonyme de Ramatoulaye Dj, a été interpellé puis auditionné le 13 janvier 2026, à la préfecture de police d'Abidjan, à la suite d'une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire en quarts de finale de la Can Maroc 2025, l'artiste avait diffusé une vidéo devenue virale. Dans cette séquence, on pouvait le voir piétiner un support sur lequel figurait l'emblème national ivoirien.

Cette scène a immédiatement suscité une vive indignation au sein de l'opinion publique. De nombreux internautes ont dénoncé avec fermeté l'attitude de l'humoriste, estimant qu'il s'agissait d'une atteinte grave à un symbole de la République.

Conscient de la portée de son geste, Ramatoulaye Dj a réagi peu après en publiant une nouvelle vidéo dans laquelle il a présenté ses excuses à la nation ivoirienne, reconnaissant son erreur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par la suite, son frère aîné, Maître Konan, est également intervenu dans une vidéo pour demander pardon au nom de la famille. « L'acte que mon frère a commis est condamnable selon le Code pénal. Mais au nom de toute la famille, je demande pardon à la nation », a-t-il déclaré.

Après son audition, une source proche de l'artiste a rassuré quant à l'évolution de la situation. « Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Il est sorti de la préfecture de police », a-t-elle confié.