Afrique: CAN 2025 - Sadio Mané foudroie l'Égypte et envoie le pays en finale

Dans une demi-finale âprement disputée au Grand Stade de Tanger, le Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en dominant l'Égypte (1-0). Longtemps verrouillé, le choc a finalement basculé grâce à un éclair de génie de Sadio Mané, héros d'un peuple et légende vivante des Lions de la Teranga.

Dès le coup d'envoi, les Sénégalais ont affiché leur intention de confisquer le ballon et d'imposer un pressing haut. Face à eux, des Pharaons regroupés, disciplinés et visiblement décidés à fermer les espaces. La première période, intense mais pauvre en occasions franches, a été marquée par la sortie sur blessure du capitaine Kalidou Koulibaly, un coup dur pour le Sénégal. À la pause, le score restait logiquement nul et vierge.

Au retour des vestiaires, la domination sénégalaise s'est accentuée. Plus entreprenants, les hommes d'Aliou Cissé ont multiplié les corners et les situations dangereuses sans parvenir à tromper la vigilance du gardien égyptien El Shenawy. En face, Mohamed Salah et Marmoush, bien muselés, peinaient à exister offensivement.

Il a fallu attendre la 78e minute pour voir le match se débloquer. À la suite d'une action confuse dans la surface égyptienne, Sadio Mané surgit et déclenche une frappe puissante et précise à ras de poteau. Après vérification de la VAR, le but est validé, libérant tout un peuple et un stade acquis à la cause sénégalaise.

Dos au mur, l'Égypte a tenté de réagir dans les dernières minutes, mais sans véritable inspiration. Il aura même fallu attendre le temps additionnel pour voir le premier tir cadré des Pharaons, bien capté par Édouard Mendy.

Solide, discipliné et porté par un Mané décisif, le Sénégal rejoint ainsi la finale de la CAN 2025 et confirme son statut de géant du football africain, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire.