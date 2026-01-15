Cote d'Ivoire: Filière cacao - Le Conseil du café-cacao dément toute entrave à la commercialisation et rassure les producteurs

Le Conseil du café-cacao (CCC) a apporté, mercredi 14 janvier 2026, un démenti formel aux informations faisant état d'un supposé blocage de la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse tenue au 23e étage de l'immeuble de l'ex-CAISTAB, au Plateau, le directeur général de l'institution, Koné Brahima Yves, a qualifié ces informations de « désinformation ».

Selon le premier responsable du CCC, ces rumeurs sont apparues dans un contexte pourtant marqué par l'ouverture effective de la campagne café-cacao 2025-2026, le 1er octobre dernier, avec à la clé la fixation d'un prix d'achat qualifié d'historique, largement salué par les producteurs. Il a rappelé que le gouvernement, à travers l'organe de régulation, a consenti d'importants efforts pour garantir une meilleure rémunération du monde paysan.

Évoquant les informations relatives à l'existence supposée de stocks importants de cacao non écoulés dans les zones de production, Koné Brahima Yves a indiqué que la commercialisation se poursuit normalement. « Le cacao est effectivement réceptionné dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Rien que la veille, près de 300 camions ont été déchargés », a-t-il affirmé.

Le directeur général a précisé que certains camions observés à proximité des ports ne disposent pas de connaissements conformes. Or, a-t-il rappelé, aucune cargaison ne peut quitter la zone de production sans ce document dûment validé par les opérateurs et exportateurs, conformément aux dispositions en vigueur depuis 2018. Les cargaisons ne remplissant pas ces conditions ne peuvent être intégrées dans le circuit officiel de commercialisation.

Le responsable du CCC a également attiré l'attention sur l'impact de ces informations non vérifiées sur le marché international. Selon lui, la perception d'une offre excédentaire en Côte d'Ivoire a contribué à un repli ponctuel des cours, avec une baisse observée du prix local du cacao.

Réaffirmant l'engagement des autorités à préserver les intérêts des planteurs, Koné Brahima Yves a insisté sur le fait que toute la production nationale sera achetée. « Le producteur demeure au centre de l'action publique », a-t-il déclaré, appelant les acteurs de la filière et les médias à faire preuve de responsabilité dans la diffusion de l'information.

Premier producteur mondial de cacao avec environ 40 % de part de marché, la Côte d'Ivoire produit près de 1,5 million de tonnes de fèves grâce à quelque 1,2 million de planteurs. Pour la principale campagne de commercialisation, le prix d'achat du kilogramme de cacao est fixé à 2 800 FCFA, conformément à la décision des autorités visant à garantir aux producteurs au moins 60 % du prix CAF.