Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le FDFP décroche la certification ISO 9001 version 2015

Le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) demeure très engagé dans le renforcement de la qualité et de la crédibilité de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

Le Bureau Norme Audit (BNA), premier organisme de certification, a officiellement décerné au FDFP la certification ISO 9001 version 2015, attestant de la conformité de son Système de Management aux standards internationaux de qualité.

La remise du certificat a eu lieu ce mercredi 14 janvier 2026, au Cabinet du ministre en charge de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA), situé au 7e étage de la Tour B au Plateau. Le document a été remis par le Secrétaire général du FDFP, M. N'Dri Philippe, marquant ainsi l'aboutissement d'un processus rigoureux d'audit et d'amélioration continue.

Cette certification consacre l'ensemble des processus internes du FDFP. Elle couvre aussi bien le siège du Fonds à Treichville que ses antennes régionales, la Maison de Recherche, de Développement et d'Innovation de Grand-Bassam (MRDI-GB), ainsi que tous les mécanismes liés à l'habilitation des organismes de formation professionnelle, à la gestion des plans et projets de formation, aux projets d'études et de développement. Il s'agit donc d'une certification intégrale, englobant l'ensemble des activités stratégiques et opérationnelles du Fonds.

Saluant cette performance, le ministre a félicité les équipes du FDFP pour leur engagement et leur professionnalisme. Il a souligné le rôle central du Fonds dans la stratégie nationale de revalorisation de la formation professionnelle, notamment dans la mise en œuvre des programmes structurants que sont l'École de la Deuxième Chance et l'Académie des Talents.

À travers cette certification ISO 9001 version 2015, le FDFP renforce la confiance du secteur privé productif et affirme sa volonté d'inscrire durablement la formation professionnelle ivoirienne dans une dynamique d'excellence, d'efficacité et de résultats mesurables.