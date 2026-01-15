Afrique: Sadio Mané rejoint le cercle fermé des joueurs à 11 buts en phase finale de coupe d'Afrique

Tanger — Auteur du but décisif du Sénégal face à l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mercredi, à Tanger, Sadio Mané a inscrit son 11e but dans la compétition, en six éditions disputées.

En marquant à la 78e minute de la demi-finale contre l'Égypte, l'attaquant sénégalais a rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant inscrit le même nombre de buts en phase finale de CAN. Il s'agit de l'Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'actuel sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.

Avec 28 apparitions en phase finale de Coupe d'Afrique des nations, l'attaquant d'Al Nassr dépasse le Congolais Ndaye Mulamba, le Tunisien Francileudo Santos et l'Ivoirien Joël Tiéhi, qui comptent dix réalisations chacun, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

À 33 ans, Sadio Mané (28 matchs en six CAN) continue d'impressionner et de faire tomber des records. Il ne s'illustre pas seulement par son efficacité offensive, mais aussi par son apport constant au collectif et son altruisme au service de ses coéquipiers.

L'international sénégalais a également délivré, dans ce tournoi, sa neuvième passe décisive en Coupe d'Afrique des nations, devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire de la compétition. Depuis le début de la CAN 2025, le leader technique des Lions a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

Vainqueur de la CAN 2021, Sadio Mané est désormais proche de décrocher un deuxième sacre continental avec le Sénégal dans le royaume chérifien.

Le Camerounais Samuel Eto'o demeure le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts. L'actuel président de la Fédération camerounaise de football a remporté la compétition à deux reprises (2000 et 2002). Il a pris part à six participations (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010).

L'Ivoirien Laurent Pokou (1967-1980) a inscrit 14 buts en quatre éditions (1968, 1970, 1974 et 1980). Il est décédé le 13 novembre 2016 à Abidjan.

Le Nigérian Rashidi Yekini (1983-1998) a marqué 13 buts en cinq participations et remporté la CAN en 1994. Il est décédé le 4 mai 2012 à Ibadan, à l'âge de 48 ans.

L'Égyptien Hassan El-Shazly occupe la cinquième place avec 12 buts.